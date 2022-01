RS Haji Targetkan 250 Orang per Hari yang akan Diberi Vaksinasi Booster, Berikut Link Pendaftarannya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dalam mempercepat vaksinasi Booster dan anak, Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan telah melayani pemberian vaksinasi kepada masyarakat dosis ke tiga dan anak usia 6-11 tahun.

Namun bagi masyarakat yang hendak melakukan vaksinasi booster ke RSU Haji dapat mendaftarkan diri ke laman https://bit.ly/3GCToRc, di samping dapat juga melakukan pendaftaran secara langsung.

Kabag Umum RSU Haji Medan drg Anda Siregar menjelaskan, pihaknya menargetkan hingga sebanyak 250 orang dapat divaksin di rumah sakit milik Pemprov Sumut tersebut setiap harinya.

Pendaftaran bisa dilakukan secara online.

"Namun, bila kuotanya sudah penuh, maka diimbau kembali datang esok harinya. Sedangkan vaksinasi anak, harus datang langsung. Jadi target vaksinasi booster 150 orang per hari, sementara vaksinasi anak 100 orang per hari. Jadi, total targetnya 250 orang per hari," katanya, Selasa (25/1/2022).

Menurut Anda, sasaran vaksinasi booster adalah masyarakat umum yang berusia minimal 18 tahun dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

"Sejauh ini, dari data yang sudah kami vaksin memang belum terlalu signifikan. Masyarakat yang melakukan vaksinasi di RSU Haji Medan tidak pernah ada mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ungkapnya.

Apabila terjadi KIPI, sambungnya, sudah dipersiapkan tim medis dan alat pendukungnya.

"Untuk stok vaksin masih ada dan kuotanya stabil. Hal ini karena dibantu dari Dinas Kesehatan Sumut," bener drg Anda.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, pihaknya masih melayani vaksinasi dosis satu dan dua untuk masyarakat umum.

"Bagi masyarakat yang belum vaksin ya silahkan datang ke rumah sakit ini," pungkasnya mengakhiri.

