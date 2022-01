Asisten Pribadi Bongkar Sisi Lain Nia Ramadhani yang Tak Banyak Orang Tahu Hingga Titip Pesan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Vonis hukuman hakim yang diterima Nia Ramadhani memang mengejutkan keluarga, termasuk sahabatnya, Theresa Wienathan.

Seperti yang diketahui, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie beserta sopirnya divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan pada anak dan menantu konglomerat Aburizal Bakrie tersebut rupanya lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 12 bulan rehabilitasi.

Melansir Nakita.ID, Theresa Wienathan pun mengungkapkan kondisi sahabatnya itu ketika menerima putusan tersebut.

"Kalau dibilang is she ok atau nggak, gimana ya kalau misalkan mendengar harus dipenjara satu tahun," kata Theresa Wienathan dilansir Tribun Style dari YouTube Melaney Ricardo, Senin 24 Januari 2022.

"Iya, dia begitu keadaannya sekarang down, sedih, kecewa, ya campur aduk semua sih," tambahnya.

Baca juga: Lewat Media Sosial Tahu sang Ibu, Venna Melinda & Ferry Irawan Mau Nikah, Ini Kata Verrell Bramasta

Sempat Dicap Sebagai Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Theresa Wienathan Ternyata Sudah Punya Gandengan Ganteng, Intip Potretnya (Kolase TribunStyle (Instagram/theresawienathan, ramadhaniabakrie))

Wanita yang akrab disapa Tere ini menyebut jika Nia sangat merindukan anak-anaknya.

Nia merasa khawatir dengan kondisi psikis anak-anaknya tanpa dirinya dan Ardi, terutama Mikhayla.

"Dan apalagi dia pasti mikirin anak-anak."

"Sangat rindu anak-anak dan mikirin banget anak-anak gimana, terutama Mikha," ujarnya.