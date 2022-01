Institut Bisnis IT&B Teken MoU Dengan IPB Internasional 'Bertukar' Mahasiswa

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Institut Bisnis IT&B Medan menyelenggarakan penandatanganan MoU kerja sama bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Institut Pariwisata dan Bisnis (IPB) Internasional, pada 19 Januari 2022.

Penandatanganan MoU ini dilakukan secara virtual, bertempat di Gedung Institut Bisnis IT&B Medan, Jalan Mahoni nomor 16 Medan dan Gedung IPB Internasional, Jalan Kecak nomor 12 Gatot Subroto Timur, Bali.

Masing-masing penandatanganan MoU dilakukan oleh Dr. Rosita, S.E., M.Si., selaku Rektor Institut Bisnis IT&B Medan dan Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT, CHA, selaku Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

Turut dihadiri oleh Drs. I Made Kornelius, M.Pd., CHT (Director of Academic Affair and Director of Quality Assurance IPB Internasional), Ni Made Ayu Sulasmini, S.Pd., M.Pd., CHT, CHE (Wakil Rektor IV dan Lecturer and Director of Partnership and International Relations IPB Internasional), Ida Bagus Ketut Soma Antara, S.Tr.Par., M.Par. (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat IPB Internasional), Dr. Sri Apriyanti Tarigan, S.E., M.M. (Wakil Rektor I Institut Bisnis IT&B Medan), Tina Linda, S.S., M.B.A. (Kepala Program Studi Pengelolaan Perhotelan Institut Bisnis IT&B Medan), dan Devia Febrina, B.A. (Sekretaris Program Studi Pengelolaan Perhotelan Institut Bisnis IT&B Medan)

Rektor IPB Internasional, Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT, CHA, menyampaikan terima kasih kepada pihak Institut Bisnis IT&B Medan atas kesempatan kerjasamanya.

Beliau juga menyampaikan harapan, agar kerja sama ini mampu membawa para mahasiswa ke tingkat internasional dan bersaing dengan negara-negara ASEAN.

Sementara itu, Rektor Institut Bisnis IT&B Medan, Dr. Rosita, S.E., M.Si., bersyukur atas kesempatan untuk menandatangani MoU dengan pihak IPB Internasional. Ia menjelaskan, pentingnya kerja sama ini dalam hal pertukaran mahasiswa, dosen dan kurikulum dalam menunjang kemampuan mahasiswa bersaing secara global.

MoU ini diharapkan dapat menjadi landasan kerja sama yang lebih luas antara Institut Bisnis IT&B Medan dan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembinaan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan kepada masyarakat.

Di tempat terpisah, Managing Director Institut Bisnis IT&B, Dr Agus Susanto Tan mengapresiasi pelaksanaan MoU antara IPB Internasional dan Institut Bisnis IT&B.

"Kerja sama ini akan membuka peluang bagi mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perhotelan Institut Bisnis IT&B Medan untuk berpartisipasi dalam program visa J1, yang merupakan pertukaran pengunjung berbasis kerja dan studi di Amerika Serikat," jelas Dr Agus.

Selain itu, kerja sama ini juga dapat memfasilitasi mahasiswa yang ingin bekerja di kapal pesiar dan memulai karir di industri perhotelan. "kerja sama ini adalah peluang yang baik bagi mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perhotelan Institut Bisnis IT&B untuk menyerap pengalaman belajar dan bekerja di industri perhotelan," sebut Dr Agus. *