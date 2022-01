PT Aisin Indonesia Automotive Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan S1, Terbuka untuk Fresh Graduate 

TRIBUN-MEDAN.com - Bagi para pencari kerja, berikut ini informasi lowongan kerja dari PT. Aisin Indonesia Automotive. Lowongan terbuka bagi lulusan baru (fresh graduate).

Jadi tunggu apalagi, jika kamu sedang mencari informasi lowongan kerja, maka perusahaan ini bisa menjadi referensi.

PT. Aisin Indonesia Automotive adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen otomotif.

Perusahaan ini merupakan joint venture antara PT. Aisin Indonesia (AII) – Astra Otoparts Group dengan Aisin Seiki Co., LTD. – Member of Toyota Group.

Melansir laman aiia.co.id, Rabu (26/1/2022), berikut ini lowongan kerja yang dibuka.

Staff - Management Information System

Deskripsi Pekerjaan:

Memelihara dan mengembangkan layanan informasi berbasis IT untuk menunjang proses bisnis perusahaan. Melakukan analisa dan perancangan sistem sesuai kebutuhan perusahaan.

Persyaratan:

1. Laki-laki

2. Fresh graduate atau pengalaman maksimal 3 tahun