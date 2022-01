Tulis Buku Belum Sempat Rilis, Inilah Sosok Maurga Magnalia, Putri Nurul Arifin yang Nyentrik

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut sosok mendiang Maura Magnalia Madyaratri, putri Nurul Arifin yang bergaya nyentrik.

Ternyata Maura Magnalia pernah menulis buku namun belum sempat dirilis.

Seperti yang diketahui, kesedihan menghampiri Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono atas kepergian putri sulung mereka, Maura Magnalia Madyaratri.

Maura Magnalia Madyaratri putri sulungnya mengembuskan napas terakhir pukul 05.37 WIB di Rumah Sakit Puri Cinere.

Kepergian Maura Magnalia ini dibenarkan oleh Nurul Arifin.

Melalui postingan Nurul Arifin di akun Instagram pribadinya, ia mengupload sejumlah foto Maura Magnalia semasa hidup.

Maura putri Nurul Arifin meninggal dunia (Instagram na_nurularifin/ Kolase Tribunnewsmaker)

"Gone to soon my angel Maura.

(Kamu pergi terlalu cepat malaikatku Maura)

Finally find your peace.

(Akhirnya kamu mendapatkan kedamaian)