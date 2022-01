Berita Foto: Hadiri Pameran Artefak, Ijeck Ingatkan Kita Semakin Cinta Kepada Rasulullah SAW

Pameran Artefak Rasulullah SAW berlangsung di Masjid Al - Mussanif Jalan Cemara, Deliserdang, Jum'at (28/01/2022). Masyarakat antusias melihat Pameran ini, mengobati rasa rindu kepada Rasulullah SAW.

TRIBUN-MEDAN.COM, DELISERDANG - Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Musa Rajekshah atau yang biasa disapa Ijeck, KH. Mufty Ahmad Nasihin, Alim Ulama, serta Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) setempat turut hadir dalam Pameran Artefak Rasulullah SAW di Masjid Al - Mussanif Jalan Cemara, Deliserdang, Jum'at (28/01/2022).

Kegiatan ini berlangsung dari pagi dibagi menjadi tiga gelombang yaitu Khusus Akhwat (Perempuan) mulai pukul 09:00 - 12:00 WIB, Khusus Ikhwan (Laki - Laki) mulai pukul 13:30 - 16:00 WIB, dan Umum mulai pukul 16:30 - 20:00 WIB.

Ijeck menuturkan manfaatkan waktu untuk melihat Artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW.

"Artefak Nabi Muhammad SAW sudah ada disini, selagi ada Artefak ini manfaatkan waktu bisa dilihat. Insyaallah dengan melihat Artefak Nabi Muhammad SAW ini semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW," kata Ijeck.

Wakil Gubernur Sumatera Utara ini mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan Iman dan Takwa kita kepada Allah SWT.

"Semakinlah kita meningkatkan Iman dan Takwa kita kepada Allah SWT. Dan pesan kami ibadah selalulah di Masjid bagi yang laki - laki," ucap Ijeck.

Ijeck mengatakan kepada masyarakat agar sholat lima waktu berjamaah di Masjid.

"Sholat lima waktu berjamaahlah di Masjid. Subuh ramaikan Masjid, karena saat ini hanya do'a lah yang bisa menghindari kita ini dari azab-Nya Allah SWT dari segala macam penyakit ini," kata Ijeck.

Ijeck juga menuturkan ujian Allah SWT apa lagi yang akan datang kepada kita.

"Sekarang ini tak tau kita lagi apa yang akan datang nanti ujian Allah SWT buat kita. Tapi do'a kitalah selalu semoga pada waktunya Allah SWT panggil kita, kita sudah siap bekal kita dan Insyaallah kembali kita dalam keadaan Khusnul Khotimah," ucap Ijeck.

Peninggalan Nabi Muhammad SAW seperti Rambut, Janggut, Imamah, Tongkat, Potongan Sorban, Siwak, Darah Bekam. Walaupun hanya melihat dipameran ini, masyarakat terobati akan rindunya kepada Rasulullah SAW.

Amatan Tribun Medan, masyarakat sangat antusias dengan adanya Pameran Artefak Rasulullah SAW ini sampai sore hari masih terlihat ramai dan juga diiringi musik Religi. Kegiatan ini berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi keselamatan bersama.

