Ini 12 Pekerjaan yang Tidak Mungkin Bisa Digantikan oleh Robot, Simak Apa Saja

TRIBUN-MEDAN.com - Pada akhir 2021, ancaman manusia kehilangan pekerjaan karena tergantikan oleh robot menjadi perhatian.

Salah satunya ketika pemerintah mengumumkan akan menggantikan beberapa posisi yang diisi manusia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot.

Meski Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan lebih pintar dan lebih efisien daripada manusia, namun ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan pernah tergantikan oleh robot karena berbagai keterbatasannya.

Berikut 12 pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh robot, dilansir dari Medium, 4 Januari 2020:

1. Manager Sumber Daya Manusia

AI atau robot pada dasarnya dapat membantu mencocokkan kandidat pekerjaan dengan pekerjaan tertentu, menginterpretasikan bagaimana kandidat dapat bekerja dan mengambil keputusan.

Tetapi dalam beberapa kasus, seorang pelamar bisa saja hanya terlihat hebat "di atas kertas". Dalam hal ini, AI tidak bisa membantu memilih kandidat yang tepat.

Sangat sulit untuk mengotomatisasi manajemen dan pengembangan manusia.

Jadi manajer sumber daya manusia harus memiliki keterampilan interpersonal dan penalaran yang baik untuk memahami sesama manusia lebih baik serta berpikir di out of the box.

Oleh karena itu, manajer sumber daya manusia harus dikerjakan oleh manusia.

2. Analis Sistem Komputer

Analis sistem komputer adalah pekerjaan yang berhubungan dengan komputer tapi paling tidak terancam oleh AI.