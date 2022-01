Kecanduan Game Online? - by STIE IBMI

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Game online merupakan kegiatan yang digemari oleh banyak orang. Namun karena terlalu keseringan bermain game online menyebabkan seseorang kecanduan untuk terus memainkannya. Kecanduan game online bisa terjadi pada siapa pun khususnya generasi muda. Kecanduan game online ini dapat menyebabkan kegiatan kita terbengkalai. Akibat terlalu memprioritaskan game online ini banyak pengaruh buruk yang mempengaruhi generasi sekarang ini, misalnya seperti lupa akan mengerjakan tugas untuk belajar sehingga mengurangi tingkat pemahaman dalam pembelajaran mereka sendiri. Game online yang saat ini banyak digemari generasi muda diantaranya Free Fire, Mobile Legends, Higss Domino, dll.

Pengaruh game online ini pun tidak hanya mengurangi tingkat pemahaman pembelajaran saja, melainkan banyak pengaruh buruk pada mata kita yang awalnya tidak rabun (normal) menjadi rabun karena kurangnya mengistirahatkan mata. Ilmu Kedokteran mewajibkan kita untuk mengistirahatkan mata setiap 20 menit saat menatap layar handphone karena layar handphone memancarkan cahaya yang dapat mengganggu kesehatan mata jika di tatap dalam durasi yang lama. Terlalu memforsir gerakan tangan akan mengalami otot yang kaku. Selain itu, waktu kita juga akan terbuang sia-sia hanya karena lebih mengutamakan game online dari pada kegiatan yang penting serta membuat kita menjadi lebih boros kuota internet, pembelian chips, pembelian koin, dll.

Sekedar mengingatkan generasi muda bahwa kita boleh bermain game asalkan pandai membagi waktu, jangan mengesampingkan hal yang penting dan mengutamakan hal yang tidak penting seperti game online. Jadilah pemain game yang sehat dengan cara :

Mengutamakan terlebih dahulu kewajiban kita. Generasi Z yang masih seorang pelajar/mahasiswa, tetapkan mengutamakan pembelajaran, mengerjakan tugas dan jangan sampai kamu melupakan tugas-tugas kamu hanya demi game online. Jika kamu adalah seorang pekerja, utamakan dahulu pekerjaanmu dengan baik dan jangan mengalihkan pekerjaan dengan bermain game online. Menentukan waktu khusus untuk bermain game online. Kamu bisa menghabiskan waktu untuk bermain game online di atas pukul 20.30 malam (setengah sembilan malam) tetapi ketika selesai belajar dengan durasi 2-3 jam dan jangan sampai kita lupa untuk beristirahat karena terlalu asik bermain game online. Jangan bermain game online tiada akhir. Usahakan bermain game online yang tidak dapat membuat diri kita kecanduan untuk memainkannya.

Karena itu disarankan bagi pengguna game online khususnya generasi muda untuk dapat mengontrol dirinya saat bermain game online, cukup jadikan game online sebagai hiburan semata sehingga semua tugas dan pembelajaran kita tidak terlupakan (penulis : Juni Fitri Pasaribu, S.Pd., M.Pd)

Untuk mendukung pendidikan generasi muda saat ini, kampus STIE IBMI Medan memberikan PROGRAM BEASISWA senilai :

2 JUTA untuk Early bird

1,5 JUTA untuk semua tamatan

(periode daftar : Oct 21 – Jun 22)

Sesuai dengan visi kampus STIE IBMI “ Education for All “ , diharapkan agar semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dapat mengenyam pendidikan minimal hingga Sarjana (Strata -1). Jadi bagi kamu yang butuh info lebih detail seputar beasiswa Early Bird , silahkan hubungi kami di :



STIE IBMI

Jl Perniagaan baru no 33 A Medan

WA : 088263832631 (chat only)

IG : @stie_ibmi

Website : https://ibmi-medan.com