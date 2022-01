JADWAL Siaran Bola Malam Ini Live Indosiar, Persib Bandung vs Persikabo, Persebaya vs PSS

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola malam ini, tak ada pertandingan dari benua Eropa, dan tersaji Liga Indonesia.

Pertandingan sepak bola malam ini menghadirkan laga dari pagelaran BRI Liga 1 2021, Sabtu (29/1/2022).

Sebanyak tiga pertandingan BRI Liga 1 2021 dapat Anda saksikan melalui live streaming Vidio.com maupun siaran langsung Indosiar.

Jeda Internasional membuat liga-liga top Eropa seperti Serie A, Premier League, LaLiga hingga Bundesliga libur.

Kendati demikian, malam minggu pecinta sepak bola Tanah Air akan dimanjakan pertandingan big match dari BRI Liga 1 2021 meliputi Bali United vs Borneo FC, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, dan Persib Bandung vs Persikabo 1973.

Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu (29/1/2022)

BRI Liga 1 2021

Pukul 15.15 WIB: Bali United vs Borneo FC (Indosiar)

Pukul 18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs PSS Sleman (Indosiar)