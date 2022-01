SIARAN LANGSUNG BOLA: Bali United vs Borneo FC, Persib Bandung vs Persikabo, Persebaya vs PSS Sleman

* Jadwal Laga BRI Liga 1 Hari ini

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan sejumlah laga seru sepak bola yang berlangsung hari ini, Sabtu (29/1/2022).

BRI Liga 1 2021 akan menyajikan tiga pertandingan.

Anda dapat menyaksikannya melalui live streaming Vidio.com maupun siaran langsung Indosiar.

Jeda Internasional membuat liga-liga top Eropa seperti Serie A, Premier League, LaLiga hingga Bundesliga libur.

Kendati demikian, malam minggu pecinta sepak bola Tanah Air akan dimanjakan pertandingan big match dari BRI Liga 1 2021 meliputi Bali United vs Borneo FC, Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, dan Persib Bandung vs Persikabo 1973.

Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu (29/1/2022)

BRI Liga 1 2021

Pukul 15.15 WIB: Bali United vs Borneo FC (Indosiar)