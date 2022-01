JESSICA Iskandar Dicecar Cibiran oleh Warganet lantaran Pakaiannya seperti Ini di Ultah ke-34

Rayakan Ulang Tahun ke 34, Jessica Iskandar Dikritik Warganet karena Pakaiannya

TRIBUN-MEDAN.com - Jessica Iskandar tampak semakin bahagia semenjak dinikahi Vincent Verhaag, ia kerap membagikan momen dirinya yang saat ini sedang mengandung buah hatinya bersama Vincent, tak lupa ia juga mengajak sang putra El Barrack untuk menikmati momen kekeluargaan itu.

Baru saja artis yang akrab dikenal jedar itu merayakan ulang tahunnya yang ke 34 tahun pada 29 Januari kemarin. Ia menggelar acara ulang tahunnya di Pulau Dewata Bali dengan mengundang sederet kerabat dan teman dekat.

Melalui Instagram Jedar membagikan momen tersebut, ia terlihat sangat bahagia dapat berkumpul dengan keluarga. Bukan hanya keluarga, kerabat sepeti Irfan Bachdim dan juga Jenifer juga ikut hadir dalam perayaan tersebut.

“Yeay Ulang tahun lagi, Terimakasih Tuhan untuk semua berkat, suka cinta dan kebahagiaan yang luar bisa untukku dan keluargaku,” tulisnya.

Sang suami juga ikut memposting momen kebahagiaan tersebut, “Happy Birthday my wife and forever best friend!,” Tulis Vincent Verhaag.

“Mama jess, Kaka El dan Papa Vin soon ada adik, ayo tebak siapa nama adik el?,” lanjut Vincent.

Dalam perayaan itu tampak Jedar tampil cantik walaupun dirinya sedang hamil, ia memakai long dress berwarna merah dengan aksen bagian dada yang terbuka.