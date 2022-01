L2DIKTI Sumut Persilakan Kampus Bikin Belajar Tatap Muka Terbatas, Tapi Aturan Prokes Wajib Ketat

TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah memang telah mengizinkan pemberlajaran tatap muka (PTM). Sejumlah kampus telah menggelar PTM dengan batasan.

Kendati demikian, masih ada kampus yang belum melaksanakan pembelajran tatap muka terbatas (PTMT).

Padahal, Kota Medan telah masuk PPKM level 1.

Terkait hal ini, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Wilayah 1 Sumut, Ibnu Hajar memberikan kelulasaan kepada kampus.

Menurut Ibnu, aturan PTMT diserahkan 100 persen pelaksanaannya oleh kampus masing-masing.

"Ini kita kembalikan kepada kebijakan kampus bagaimana kondisi situasinya masing-masing lah mempertimbangkan dan memutuskan kapan PTMT mereka di laksanakan," ucapnya, Senin (31/1/2022).

Ibnu memastikan pihaknya telah mengizinkan PTMT untuk seluruh kampus yang ada di Sumatera Utara.

"Saya tidak bisa menarik lurus semua wajib melaksanakan PTMT, karena persiapan setiap kampus pasti berbeda beda akan tetapi saya sudah mengizinkan PTMT,"ucapnya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar kampus bisa mengambil keputusan PTMT juga berdasarkan aturan pemerintah.

"Silakan putuskan sendiri bagaimana penerapannya entah itu 50 persen per kelas atau 50 per 30 per kelas dan apapun sistemnya yang tetap anjuran dari pemerintah," ucapnya.