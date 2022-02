JADWAL Lengkap Liga Champions: Lionel Messi dkk Lawan Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool

* Jadwal Liga Champions babak 16 besar seru: Lionel Messi dkk melawan Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - Satu di antara laga paling ditunggu di Liga Champions yakni pertemuan Lionel Messi dkk melawan Real Madrid yang kini ditukangi Carlo Ancelotti sebagai pelatihnya.

Masih ada sejumlah laga menarik lainnya, seperti Inter Milan vs Liverpool, Atletico Madrid vs Manchester United atau Villarreal vs Juventus

Inilah Jadwal Liga Champions babak 16 besar, diprediksi akan terjadi pertarungan sengit tim elite.

Leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Inter Milan vs Liverpool akan digelar di Giuseppe Meazza, Kamis, 17 Februari 2022 pukul 03.00 WIB.

The Reds julukan Liverpool lolos ke babak 16 besar penisihan melalui grup 'neraka' bersama FC Porto, Atletico Madrid dan AC Milan.

Liverpool menjadi tim Inggris pertama yang mendapatkan poin maksimal memenangkan seluruh laga di penyisihan Group B.

Tim Jurgen Klopp rata-rata mencetak hampir tiga gol per pertandingan saat mereka mengirim pesan ke klub elit Eropa lainnya tentang kemampuan mereka merebut kembali Piala Eropa.

Ini adalah pesan yang jelas diterima bos Inter Simone Inzaghi, yang menggantikan Antonio Conte setelah kepergiannya musim panas ini.

Sementara Juara Serie A saat ini, Inter Milan berada di urutan kedua grup di belakang Real Madrid, tetapi Inzaghi mengakui bahwa prospek menghadapi Liverpool jauh dari ideal.

