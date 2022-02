17 Link Twibbon Isra Miraj, Gratis dan Cocok Dibagikan di Medsos 

TRIBUN-MEDAN.com - Isra Miraj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW.

Tahukah kamu apa itu Isra Miraj?

Dikutip dari The Story of Prophet Muhammad Night Journey (Isra Miraj) from Earth to Heaven in Islam (2016) karya Muham Dragon Sakura, Isra Miraj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam satu malam pada 621.

Isra Miraj digambarkan sebagai perjalanan fisik dan spiritual (rohani) yang bersumber dari kitab suci umat Islam Al Quran surat Al Isra dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Melansir Huffpost, Isra Miraj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Mekah ke masjid terjauh yaitu Masjid Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke surga, dimurnikan dan diberi perintah bagi umat Islam untuk sholat lima kali sehari.

Pada kalender Islam, Isra Miraj secara umum diperingati pada hari ke-27 bulan Rajab. Isra Miraj terdiri dari dua bagian perjalanan utama yaitu perjalanan ke masjid terjauh (Isra) dan ke surga (Miraj).

Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai hewan buraq dari Masjid Suci Masjidil Haram di Mekkah ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem di mana ia memimpin para nabi lainnya untuk beribadah.

Masjid Al Aqsa dianggap sebagai masjid terjauh yang merupakan kawasan suci besar yang kadang-kadang disebut Haram Al Sharif atau Noble Sanctuary.

Tempat kudus tersebut terdiri dari beberapa masjid termasuk bangunan masjid berkubah batu berlapis emas dan bangunan berkubah perak. Nama Masjid Al Aqsa digunakan untuk menggambarkan seluruh situs.

Melansir Birmingham Mail, perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam Isra Miraj disebutkan menaiki hewan buraq yang bisa terbang. Buraq digambarkan memiliki kepala seorang wanita, tubuh kuda, mempunyai sayap dan ekor burung merak.