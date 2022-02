New Fortuner 2022 Targetkan Penjualan 1.500 Unit per Bulan, Dibanderol Mulai Rp 500 Jutaan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - New Fortuner keluaran PT Toyota Astra Motor mendapat antusias yang besar dari para pencinta otomotif sejak diluncurkan pada Januari 2022 lalu.

"Berkomitmen dalam menjawab kebutuhan ini,Toyota memperkenalkan New Fortuner yang dibekali dengan mesin diesel baru berkode 1GD FTV 2755 CC yang kita kenal dengan 2800 CC yang menghasilkan tenaga lebih besar hingga 203,9 PS," ungkap Senior Area Bisnis Manager Auto2000 Sumut, Herry Liu dalam Press Conference di Maxx Coffee, Sabtu (5/2/2022).

Dalam acara tersebut juga turut dihadiri Regional GM Auto2000 Wilayah Sumatera, Royen Bonggal, Branch Manager Auto2000 Medan Gatsu, Aryo Ardianto, Owner Toyota Deltamas, Nicholas Boediman, dan Operation Manager Toyota Perintis Senta Tjandra.

Toyota juga melengkapi New Fortuner tipe GR Sport dengan sistem penggerak semua roda (4x4) yang memakai mesin diesel 1GD dan dilengkapi dengan fitur Easy 4x4 Switch serta fitur Downhill Assist Control (DAC).

Dengan hadirnya tipe flagship dan mesin baru ini, kini New Fortuner memiliki delapan (8) tipe yaitu 2.8 4x4 GR Sport A/T, 2.8 4x2 GR Sport A/T, 2.8 4x2 VRZ A/T, 2.7 4x2 GR Sport A/T, 2.4 4x2 GR Sport A/T, 2.4 4x2 VRZ A/T, 2.4 4x2 G A/T, 2.4 4x2 G M/T.

"New Fortuner hadir dengan mesin lebih bertenaga dan tipe flagship baru. Meski dibekali dengan dua mesin yang bertenaga, masih ada pelanggan yang mengharapkan Fortuner dapat diberikan kepercayaan untuk menggunakan mesin dengan tenaga dengan porsi yang lebih besar lagi dan melengkapi desain eksterior dan interior yang lebih sporty," ujarnya.

Dilihat dari desain eksterior, New Fortuner memiliki ukuran yang cukup besar yang terlihat gagah dengan panjang mobil 4.795mm, lebar 1.855mm, dan tinggi 1.835 mm.

Untuk tipe GR Sport, lampu utama New Fortuner didesain sangat stylish dengan menggunakan teknologi Bi-Beam Hi Tech LED Projector yang lebih ramping dibanding tipe sebelumnya.

Kemudian, pada bagian belakang mobil, dilengkapi Power Backdoor yang dilengkapi fitur buka tutup secara otomatis dengan menggunakan tombol dan juga fitur Kick Sensor untuk tipe GR Sport, VRZ, dan SRZ

Di sisi desain interior, New Fortuner dilengkapi 7 kursi penumpang berwarna hitam yang memberikan kesan sporty bagi penggunanya.