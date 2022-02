SD St Antonius Terapkan Sistem Pembelajaran Billingual, Gelar Webinar Siswa dari Tiga Negara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dalam menunjang program pembelajaran Bilingual, SD Swasta St Antonius 1 dan 2 Medan adakan kegiatan webinar Internasional secara daring, Sabtu (5/2/2022).

Pembelajaran Bilingual merupakan sistem belajar dua bahasa dimana, bahasa utama yang digunakan dalam ruang lingkup sekolahnya adalah bahasa inggris dan bahasa keduanya bahasa negaranya masing-masing.

Dari amatan Tribun Medan webinar internasional ini bertemakan The Difersity of cultures in my country. Dimana ada 3 pemateri yang mengisi acara dari tiga negara yakni Indonesia, Malaysia,dan Armenia.

Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta dari berbagai negara yakni India, Indonesia dan Armenia, dimana terlihat secara bergantian pemateri menjelaskan dan bertanya disambuat antusias oleh siswa yang mengikuti webinar ini.

Menurut Kepala Sekolah St Antonius, Suster Franseline Lumban Gaol, S.Pd menyatakan bahwa sudah memasuki tahun ketiga sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran disini menggunakan metode Billingual.

"Karena metode billingual ini sudah memasuki tahun ketiga maka kita adakan kegiatan webinar internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kecintaan peserta didik akan tanah air dan mengetahui keunikan pada negaranya," ucapnya.

Dikatakan Suster Franseline bahwa kegiatan ini juga dilakukan secara khusus untuk peserta didik tingkat sekolah dasar.

Siswa SD St Antonius

"Adanya kegiatan webinar ini juga bertujuan agar siswa mampu mengasah kecakapan diri dan mampu menghadai MEA kedepannya," paparnya.

Suster Franseline juga berharap agar pelaksanaan webinar ini bisa menambah kecakapan peserta didik untuk berkomunikasi dengan negara lain.

"Mudah-mudahn dengan adanya kegiatan ini mereka jadi lebih percaya diri untuk berani berbicara dengan bahasa inggris dan memotivasi mereka untuk belajar bersama dalam menambah kosa kata dan bahasa negara lainnya," ucapnya.

Kedepan, Suster Franseline juga menyatakan bahwa program ini akan dilakukan setiap bulannya.

"Kegiatan ini juga sudah dilakukan terlebih dahulu oleh para guru beberapa bulan lalu dan akhir bulan Februari ini akan ada lagi kegiatan webinar billingual untuk guru begitupun untuk peserta didik kedepannya akan dilaksanakan setiap bulan," ucapnya.

Suster Franseline juga menyatakan bahwa sekolahnya telah membuka pendaftaraan penerimaan Peserta Didik Baru untuk Tahun Ajaran 2022/2023.

"Kita telah buka pendaftaran untuk siswa baru maka bagi bapak ibu yang ingin anaknya kami bina silahkan segera mendaftarkan putra-putrinya ke SD St Antonius 1 dan 2 Medan yang berada di Jalan Sriwijaya no 7 Medan," himbaunya.

