Dinikahi Pengusaha Kaya, Ayu Dewi Hadiahi Sang Ayah Mobil Mewah dari Uang Sendiri, Haru Ingat Ibu

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Ayu Dewi baru-baru ini menghadiahi sang ayah sebuah mobil mewah.

Haru berhasil membeli mobil tersebut dengan uangnya sendiri, Ayu Dewi mengingat sang ibu yang sudah meninggal lebih dulu.

Seperti diketahui, presenter 37 tahun itu dinikahi oleh seorang pengusaha sukses M. H. Ismagrebu Regi Datau.

Ayu Dewi dan Regi Datau

Regi Datau menikah dengan Ayu Dewi pada 16 Juni 2012.

Keduanya telah berteman sejak di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dari pernikahannya itu hadir tiga orang anak yaitu Aqilah Dewi Humairah, Mohamad Aqlan Ukasyah, dan Muhammad Aqli Ataya.

Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Regi mengawali karier di dunia usaha sebagai seorang Management Trainee di The Westin Resort Nusa Dua Bali.

Lalu, kariernya menanjak dari Assistant to Presiden Director hingga sekarang menjabat Director of Stratergy and Development di Gobel Group Holding Company.

Selain itu, dirinya juga menjabat sebagai President Commissioner di PT Industrial Chemitomo Nusantara.

Regi adalah CEO dari Gobel Katering yang menjadi penyedia kuliner untuk para atlet dari seluruh Asia yang tinggal di wisma atlet selama pertandingan Asian Games berlangsung di Indonesia.