Hunian Mewah Artis Cantik Ini Kabarnya Tembus Rp115,0 Miliar, Suguhkan Pemandangan Sungai yang Indah

TRIBUN-MEDAN.COM - Serial All of Us Are Dead kini menjadi tayangan yang digandrungi.

Seiring populernya Serial All of Us Are Dead, pasti banyak penggemar yang penasaran dengan rumah artis Cho Yi Hyun.

Belum lama ini, beredar dugaan bahwa rumah artis Cho Yi Hyun sangat mewah.

Bahkan rumah artis Cho Yi Hyun disebut-sebut bernilai 8 miliar Won (Rp 115 miliar).

Rumor itu berawal dari sebuah postingan yang mengatakan bahwa Cho Yi Hyun berasal dari keluarga kaya raya.

Postingan itu juga berisi sejumlah potret bahagianya di sebuah apartemen.

Meski tak terlihat secara keseluruhan, apartemen dalam foto tersebut tampak mewah.

Berlantai marmer dan memiliki latar belakang pemandangan sungai Han.

Apartemen tersebut juga punya ruang bersantai yang tampak nyaman untuk mengobrol bersama teman.

Melihat potret itu, netizen menduga potret itu diambil di Mark Hills, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul.

Baca juga: Nikah Sudah Lama, Dewi Perssik Akhirnya Ungkap Alasannya Belum Ingin Punya Anak dari Angga Wijaya

Baca juga: Dikatain Pelakor hingga Dilabrak Bini Sah Suaminya, Kini Artis Ini Hidup Bahagia Bareng Pasangannya