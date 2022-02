Jadwal Lengkap BRI Liga 1: Persija vs Madura United, PSS Sleman vs Persib.Bhayangkara vs Bali United

TRIBUN-MEDAN.com - Pekan 24 BRI Liga 1 musim 2021/2022 bakal dibuka dengan pertandingan antara Persija Jakarta Vs Madura United.

Laga ini bakal berlangsung pada Rabu, 9 Februari 2022, pukul 20.45 WIB.

Macan Kemayoran saat ini bertengger di peringkat 7 klasemen dengan raihan 33 poin.

Sementara Madura United berada di peringkat 12 klasemen dengan 26 poin.

Laga kedua pekan 24 BRI Liga bakal berlangsung pada Kamis, 10 Februari 2022.

Ada empat pertandingan yang bakal digelar antara lain; PSIS Semarang Vs Barito Putera, Persipura Jayapura vs Persik Kediri, Arema FC vs Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan vs Persebaya Surabaya.

Sementara di hari Jumat, 11 Februari 2022, bakal ada tiga pertandingan BRI Liga 1.

Antara lain; PS Tira Persikabo vs Persita Tangerang, PSM Makassar vs Borneo FC, dan PSS Sleman vs Persib Bandung.

Laga pekan 24 BRI Liga 1 bakal ditutup dengan big match antara Bhayangkara FC Vs Bali United. Laga ini bakal menentukan perebutan peringkat di papan atas klasemen.

Bila Bhayangkara FC menelan kekalahan atau bermain dengan hasil imbang, ada kemungkinan The Guardian bakal kembali digusur oleh Arema FC.