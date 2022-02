Pererat Tali Silaturahim, Adira Finance Area Sumbagut Gelar Gathering Dealer Mokas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Meningkatkan dan mempererat tali silaturahim antar mitra kerja, Adira Finance Area Sumbagut menggelar kegiatan Gathering Dealer Motor Bekas di Restoran Lembur Kuring Medan pada Senin (7/2/2022).

Pada pertemuan syarat mematuhi protokol kesehatan covid 19 tersebut, juga dimanfaati sebagai ajang diskusi membahas tentang strategi penjualan dalam upaya meningkatkan pasar Motor Bekas dengan mengoptimalisasikan program DP 10 persen.

Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain, Kepala Divisi Used Motorcycle Adira Finance, Sugianto (hadir secara daring), Head of Branch SSD Medan 1 Ringroad Muhammad Gazali, Head of Branch SSD Medan 3 Muslihudin, Head of Branch SSD Langsa Irwan Syah, Head of Branch SSD Banda Aceh, Rusdi Faisal Siregar, Head of Branch SSD Siantar Jhon Benarful Purba, Head of Branch SSD Tebing Tinggi, Agus Riyadi, Regional Credit Manager Area Sumbagut, Kuswondo dan Warehouse Manager Sumut Yatman Sukri. Serta undangan lainnya dari Dealer Mokas Area Sumut dan NAD.

Regional Sales Manager Used Motorcyle Area Sumbagut, Ahmad Rizal Parinduri dalam sambutannya mengatakan, kegiatan gathering merupakan moment yang tepat sekaligus indah dan penting.

Indah karena baru bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan para owner dealer Mokas di wilayah Sumatera Utara dan NAD, setelah 2 tahun lebih lamanya. Dan pertemun ini Penting agar dapat memacu spirit baru bagi para dealer untuk berkompetisi dalam mengembangkan bisnis motor bekas ke depannya.

“Hari ini, kita diberikan kesehatan agar bisa berkumpul bersama. Kita semua adalah keluarga, Memiliki tanggungjawab yang sama untuk saling bahu membahu membangkitkan semangat baru dalam mengembangkan bisnis Motor Bekas ke depan. Kelanjutan bisnis ini ada ditangan kita bersama khususnya kepada owner dealer motor bekas !”, ucap Rizal penuh semangat yang disambut riuh tepuk tangan para undangan.

Para dealer harus cermat mensiasati strategi dengan menyadari perubahan yang terjadi saat ini, khususnya perkembangan di bidang teknologi, Dari sistem konvesional menuju digital.

Menurut Rizal, pergeseran kebiasaan masyarakat dari sistem offline ke online ini cukup memberikan pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Karena itu, para dealer harus turut aktif memanfaatkan fasilitas digital yang telah disediakan oleh Adira Finance lewat situs mokasmart-aja.com,

Pastinya,dengan layanan digital tersebut akan memudahkan para Owner Dealer Motor Bekas dalam meningkatkan penjualan. Sebab dapat memandu para Dealer Mokas untuk mendapatkan beragam informasi terkait, simulasi angsuran, jual unit teman, program DP 10 persen, membuat brosur hingga program lainnya dapat dilihat dalam layanan situs tersebut.

DP 10 persen Merangsang Penjualan Kredit Motor Bekas

Sementara itu, Kepala Divisi Used Motorcycle Adira Finance, Sugianto menegaskan, Adira Finance paham betul atas kebutuhan costumer. Sebagai ‘sahabat setia selamanya’, Adira Finance senantiasa memberikan program-program terbaik untuk memanjakan para calon costumer. Diantaranya melalui program DP 10 persen untuk penjulan unit motor bekas.

Kehadiran program DP 10 persen dipercayai dapat membangkitkan iklim kredit motor bekas di Provinsi Sumatera Utara dan NAD. Karena sangat membantu para calon costumer untuk mendapatkan harga terbaik maupun kualitas terbaik sehingga membuat calon costumer tertarik untuk membeli secara kredit.

Penetrasi pasar yang positif tersebut, seharusnya menjadi semangat baru bagi para dealer dalam melihat peluang. “Selain mendapatkan keuntungan penjualan, Adira Finance juga akan memberikan apresiasi bagi para dealer berprestasi. Seperti Program DP murah, Program AO dan RO, program Rebooking hingga program rajin service”, paparnya lewat video daring .

Jadi harus segera dilakukan oleh para dealer adalah memasang spanduk ataupun brosur Program DP 10 persen di tempat-tempat kegiatan usahanya. Agar sosialisasi program tersebut bisa tepat sasaran sehingga mengundang para calon costumer baru sebanyak mungkin untuk bertransaksi, tambah Sugianto.