Pertama di Indonesia, BRI Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah di Metaverse

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA – Metaverse menjadi ruang digital yang semakin populer di masyarakat untuk berinteraksi secara digital dengan merasakan pengalaman “nyata”. Tidak hanya berinteraksi, Metaverse juga berkembang menjadi ruang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya secara instan tanpa perlu bepergian ke luar rumah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengambil inisiatif untuk mengambil bagian dalam Metaverse di dalam negeri. Hal ini ditandai dengan bergabungnya BRI dalam program “Metaverse Indonesia” yang akan dipamerkan dalam ajang G20 oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2022 mendatang.

Dalam partisipasinya di Metaverse Indonesia, BRI bekerja sama WIR Group untuk pengembangan layanan perbankan di Metaverse. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BRI dan WIR Group pada Selasa (8/2/2022).

Penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Group CEO & Co-Founder WIR Group Michael Budi, Executive Chairman & Co-Founder WIR Group Daniel Surya, dan Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, bertempat di BRILian Center, Kantor Pusat BRI, Jakarta.

Handayani menuturkan bahwa BRI akan semakin dekat dalam melayani masyarakat dengan menghadirkan Virtual Branch, edukasi perbankan dan layanan digital lainnya yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Digitalisasi ini pun diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat untuk mendapat layanan perbankan secara cepat, mudah, efektif, dan aman.

“BRI senantiasa mengedepankan customer experience dalam setiap layanan, hadirnya BRI ke dalam dunia Metaverse diharapkan bisa menjadi journey baru yang menyenangkan untuk customer sekaligus dapat menjangkau masyarakat lebih luas lagi untuk melakukan berbagai layanan transaksi digital juga customer service yang baik kedepannya, baik virtually maupun on-site,” ungkap Handayani.

Langkah BRI dalam Metaverse Indonesia ini sekaligus menandai pencapaian perseroan sebagai bank pelopor di Indonesia yang masuk dalam dunia Metaverse. Upaya ini, kata Handayani, sekaligus demi mewujudkan visi perseroan menjadi The Most Valuable Banking Group & Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025.

Di samping itu, inisiatif BRI dalam Metaverse Indonesia juga dapat mendongkrak implementasi tema G20 Indonesia, yakni Recover Together, Recover Stronger. Kerja sama BRI dan WIR Group ini pun menjadi komitmen nyata kedua perseroan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi di segala lini kehidupan, tidak terkecuali layanan perbankan.

Salah satu upaya digitalisasi BRI yang menuai respon positif dari nasabah ialah kehadiran financial super apps BRImo. Sampai dengan akhir 2021, BRImo telah digunakan oleh 14,15 juta pengguna dengan laju transaksi yang tumbuh 66,24 persen year on year (yoy) menjadi 1,27 miliar transaksi.