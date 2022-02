Pesan Bupati Deliserdang di Ultah NU, Merawat Jagad Membangun Peradaban

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM- Nahdlatul Ulama (NU) sudah memberikan kontribusi bagi pembangunan umat, bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan Bupati Deliserdang, H. Ashari Tambunan saat memberikan kata sambutan di acara Hari Lahir NU ke-96.

"Izinkan saya, mengucapkan selamat hari lahir ke-96 Nahdlatul Ulama. Dengan doa dan harapan, agar organisasi yang kita cintai ini semakin maju dan meningkat kontribusinya bagi umat, bangsa dan negara," ujarnya.

Ia menambahkan, hampir satu abad NU telah memberikan sumbangsi untuk pembangunan bangsa dan negara dalam berbagai aktivitas. Terkhusus kegiatan keagamaan, pendidikan serta kesehatan.

Menurutnya, NU telah memperlihatkan wajah Islam yang rahmatan lilalami.

"NU telah menunjukkan wajah Islam. Wajah Islam yang baik dan benar, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan, NU telah menunjukkan wajah Indonesia yang teduh dan ramah," katanya.

Selain itu, kata dia, NU membuktikan bahwa agama bisa bersanding dengan budaya yang saling melengkapi.

"Insya Allah, ke depan kader NU dalam kehadirannya mampu memberi peran sebagai umat Muhammad dan sebagai bangsa Indonesia," ungkap Bupati.

Sedangkan, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Musthofa menyampaikan, saat berkunjung ke China pada 2015 punya banyak kenangan.

"Saya dengan teman-teman, tahun 2015. Salat di masjid tua di sana (China), di daerah yang dijuluki The Little Makkah of China. Di sana ada 70 juta muslim, penduduk China itu sekitar 2 miliar lebih. Jadi saya berpikir, ternyata kita jangan dikit-dikit bilang orang baca Al Qur'an dengan langgam atau dialek Jawa terus dibilang sesat, Islam Nusantara. Budaya tidak bisa dipaksakan, lidah tidak bisa dipaksakan. Itu di China, saya salat, aksen atau dialek Mandarin. Saya dengar azan juga begitu," katanya.

Ia menuturkan, apakah membaca Al Qur'an dengan langgam atau dialek dan budaya masing-masing daerah salah?

"Tidak. Itu budaya. Itu bawaan. Wong umat Nabi Muhammad SAW itu disebar oleh Allah SWT. Dan tidak aku utus engkau hai Muhammad, kecuali agar engkau membawa rahmat bagi seluruh alam. Supaya Islam itu menyebar membawa rahmat. Apakah alam itu hanya Arab? Hanya Jawa? Tidak. Tapi seluruh bumi ini. Seluruh jagat raya. Makanya, Harlah NU yang hampir satu abad ini, NU punya tema besar, merawat jagad, membangun peradaban," tegasnya.

