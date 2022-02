Sudah Jarang Muncul, Terbaru Nasib Artis Cantik Masayu Anastasia Kini Tak Karuan di Karantina

TRIBUN-MEDAN.com - Kondisi tak karuan dirasakan Aktris Masayu Anastasia usai terpapar covid -19.

Masayu Anastasia merasakan pada tubuhnya karena terpapar Covid 19 tersebut. Ia bahkan tak bisa tidur dan merasa tak karuan dengan apa yang terjadi kepada dirinya.

"#isomancoid stlh dinyatakan positif cov19! Mmm.. well 2 mlm gak bisa tidur.. deman & flu on off, radang, bdn ngilu@, sakit kepala, kemaren agak mual, suka tiba2 deg2an..:” sebut Masayu.

Mantan istri dari Lembu Wiworo Jati ini mengungkapkan dirinya positif Covid 19 melalui unggahan pada instagramnya.

Baca juga: Sempat Dinyinyiri, Ternyata Rizky Billar Ingin Beri Nama Ini untuk Anaknya, Bukan Leslar

Baca juga: Korban Tewas di Kerangkeng Bupati Langkat Diduga Lebih dari 3, Polisi Minta Warga Berani Bersuara



Setelah jarang terlihat di layar kaca, kabar yang muncul dari Masayu justru tak enak didengar lantaran terpapar covid 19 dan harus menjalani isolasi mandiri.

Dilansir dari akun instagram @masayuanastasia aktris kelahiran 19 Januari 1984 ini akhirnya mengungkapkan jika dirinya telah terpapar Covid 19, Rabu (9/2/2022).

Masayu Anastasia pun mengaku tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan virus. Dirinya mengaku tak siap dengan penyakit yang kini menimpanya namun akhirnya tetap harus ia hadapi.

Baca juga: Bacaan Surat At Tur 1-49 Arab Latin dan Artinya, Mengisahkan Kondisi di Surga dan Neraka

Baca juga: Menghapus Dosa, Berikut Keutamaan Puasa Bulan Rajab, Tentang Sungai Susu Disebut Nabi Muhammad

"To BLUR to be true !!

Ready or not.. just be prepared when this cov19 finally says helloowww #isoman #day2 #omicron," tulis Masayu pada unggahan yang menunjukkan potret dirinya.

Masayu yang telah terpapar Covid 19 pun memberikan pesan kepada pengikutnya agar tetap menjaga kesehatan dan waspada terhadap pandemi yang disebabkan oleh Virus Covid ini.

Masayu Anastasia Dikarantina



"STAY SAFE & HEALTHY EVERYONE !!," ujar Masayu.

Baca juga: Baca Surat Al Alaq Ayat 1-19 Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahan, Kisah Penciptaan Manusia