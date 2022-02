Tekan Penyebaran Covid-19, Gojek bersama Polda Sumut dan Poltekpar Medan Gelar Vaksinasi Booster

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gojek, super-app terbesar di Asia Tenggara terus menjadi yang terdepan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, sekaligus menghadirkan standar keamanan dan kebersihan tertinggi bagi warga kota Medan. Gojek hari ini mengikutsertakan ratusan Mitra Driver Gojek bersama masyarakat umum di kota Medan dalam program vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dan Politeknik Pariwisata Negeri (Poltekpar) Medan.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ketiga pihak untuk menekan penyebaran Covid-19 di kota Medan. “Penanganan Covid-19 yang muncul dengan berbagai varian ini membutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan terarah. Tentu saja ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk bisa menekan penyebaran varian omicron yang baru ini dengan cepat. Saya menyampaikan apresiasi kepada Gojek dan Poltekpar atas inisiatifnya dan kerja samanya untuk segera bergerak memberikan vaksinasi booster kepada warga di kota Medan. Hal ini menjadi penting, mengingat Medan memiliki peran ekonomi yang penting, tidak hanya bagi Sumatera, namun juga Indonesia,” jelas Panca.

Gojek bersama Polda Sumut dan Poltekpar Medan sediakan 2000 dosis vaksin untuk vaksinasi booster, (9/2).

Kegiatan vaksinasi tahap ketiga yang menyediakan 2000 dosis vaksinasi ini digelar hari ini tanggal 9 Februari 2022 di Kampus Poltekpar Medan Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara mulai pukul 09.00 hingga pukul 16.00 sore. Peserta vaksinasi cukup menunjukkan undangan vaksinasi yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi, sudah menerima dua vaksinasi awal sejak enam bulan silam dan membawa KTP dan memberikan nomor HP aktif yang bisa dihubungi.

Direktur Poltekpar Medan, Dr. Anwari Masatip S.Sos, MM.Par menyatakan,”Kolaborasi antara berbagai pihak ini membuktikan bahwa pengentasan pandemi Covid-19, terutama yang mendukung proses belajar mengajar ini sangat penting untuk dilakukan. Terutama mengingat para mahasiswa sudah sekian lama menjalani proses belajar daring atau jarak jauh, hal ini tentu memberikan hasil yang berbeda dengan tatap muka. Harapannya penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak ini akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa kembali bertatap muka, dan tentu saja mendorong perekonomian kota Medan kembali ke kondisi yang lebih baik di masa mendatang,”

Kerjasama dengan Poltekpar Medan dalam vaksinasi tahap ketiga ini adalah kerjasama lanjutan setelah sebelumnya pada bulan Maret 2021 silam kedua belah pihak menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan kesempatan magang.

Sementara Head of Public Policy and Government Relations Gojek Sumatera, Muhammad Ruslan menyampaikan,“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Polda Sumatera Utara dan Poltekpar Medan atas kolaborasi strategis yang telah dibangun bersama Gojek dalam upaya pengentasan pandemi COVID-19 di kota Medan melalui vaksinasi booster tahap ketiga ini. Hal ini menjadi momentum #BangkitBersama, kami berharap dengan pemberian vaksin ini, mitra driver Gojek bisa memberikan pelayanan lebih optimal kepada para pelanggan dengan tetap mengedepankan protokol keamanan dan kebersihan terbaik. Sehingga pelanggan mendapatkan nilai lebih atau value for money dalam setiap layanan yang kami berikan.”

Ratusan ribu mitra driver Gojek di 130 kabupaten/kota telah divaksin. Angka ini akan terus bertambah untuk menjangkau lebih banyak lagi mitra driver yang menerima vaksinasi. Status vaksinasi mitra driver dapat dilihat oleh pelanggan di aplikasi Gojek sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan. Tak hanya mitra driver, Gojek juga mengikutsertakan Mitra Usaha GoFood dalam program vaksinasi bersama pemerintah dan mitra pelaksana vaksinasi di beberapa kota di Indonesia. Diharapkan upaya vaksinasi ini dapat memperkuat keamanan seluruh anggota ekosistem Gojek di masa pandemi yang masih berlangsung.