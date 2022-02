Anak Iis Dahlia Sempat Alami Trauma Berat Dilempar Botol oleh Sang Mama, Penyebabnya Terungkap

TRIBUN-MEDAN.com - Putra bungsu Iis Dahlia Devano Danendra kini jadi idola bagi para remaja masa kini.

Selain parasnya yang tampan, Devano juga terkenal dengan bakat menyanyinya.

Devano memulai kariernya pada tahun 2017 dengan merilis single perdana duet dengan Salsha yang berjudul Always In Love With You.

Penyanyi Dangdut Iis Dahlia dan putranya, Devano Danendra (Instagram/@devdanendra)

Selain itu, Devano juga merupakan anak dari pedangdut Iis Dahlia.

Hubungannya pun nampak erat dan serasi bak anak dan ibu kandung.

Namun Devano sempat membuat Iis Dahlia naik pitam hingga lempar botol ke adik tiri Salshadilla Juwita.

Peristiwa itu terjadi saat Devano berusia 14 tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Devano lewat YouTube Harper's Bazaar Indonesia pada Minggu (25/04).

Melansir Sosok.ID, "Ibarat kata kalau orang dulu tuh lu harus dokter, lu harus pilot, atau apapunlah," kata Devano Danendra.

Sayangnya, Devano Danendra tetap bersikukuh ingin menjadi artis.