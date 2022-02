Pantas Azka, Anak Deddy Corbuzier Ngaku Kepincut, Intip Potret Seksi Cinta Laura di Pinggir Pantai

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang tak kenal dengan sosok Artis Cantik Cinta Laura?

Ya, Cinta Laura dikenal sebagai artis blasteran yang kini tenar di dunia hiburan tanah air.

Selain jago berakting dan bernyanyi, Cinta Laura juga mendapat gelar sarjana di Columbia University.

Cinta Laura pun kini menjadi sosok idola bagi banyak orang lantaran kecantikan dan bakatnya.

Bahkan, putra pesulap dan youtuber Deddy Corbuzier juga menjadi salah satu fans berat Cinta Laura.

Azka Corbuzier bahkan mengaku bahwa Cinta Laura adalah crush dan cinta pertamanya.

Cinta Laura saat berpose di pantai. Anak Deddy Corbuzier Aja Pernah Kepincut, Kecantikan Cinta Laura Saat Pakai Bikini di Pinggir Pantai Auto Panen Pujian dari Warganet: Cakep Sekali! (instagram)

Anak Deddy Corbuzier, Azka ini bahkan telah menyukai Cinta saat ia masih berusia 7 tahun.

"So when I was 7 years old,"

"I had a crush on someone, and that someone was Cinta,

(Jadi, saat aku berusia 7 tahun, aku menyukai seseorang dan dia adalah Cinta)," tulis Azka Corbuzier.