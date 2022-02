SOSOK Donald Sihombing, Pengusaha Asal Tanah Batak, Masuk Daftar 20 Besar Orang Terkaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Donald Sihombing lahir di Medan pada tanggal 23 Juli 1956.

Ia adalah seorang pengusaha Indonesia yang berasal dari Tanah Batak dan sukses dalam mendirikan PT. Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS).

Selulusnya SMA, Donald Sihombing melanjutkan pendidikan ke Columbia University, AS jurusan ilmu politik, namun Ia berhenti dan banting setir ke University of Akron Ohio, AS dengan jurusan teknik sipil.

Setelah lulus di tahun 1984, Donald Sihombing merintis karir di berbagai perusahaan yakni Shimizu Contractors (1985 hingga 1986), Balfour Beatty Sakti (1986 hingga 1990), dan Total (1990 hingga 1995).

Tak sangka usahanya berbuah manis hingga saat ini.

Dalam merintis karirnya dibidang konstruksi di mulai dari nol karena tidak memiliki silsilah keluarga dalam berbisnis.

Pasalnya ayahnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ibunya sebagai ibu rumah tangga, sehingga Donald Sihombing secara otodidak belajar berbisnis melalui pengalaman kerjanya.

PT. Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) adalah sebuah perusahaan konstruksi yang membangun banyak gedung-gedung besar di Jakarta, diantaranya Hotel Four Season, Hotel Mulia, hingga Mal Taman Anggrek.

Tidak hanya itu, Donald Sihombing membangun Kalibata City, Grand Indonesia West Mall, hingga rusun-rusun, dan ternyata Ia berasal dari tanah Batak Toba.

Donald Sihombing masuk dalam daftar orang terkaya di Tanah Air dan menempati peringkat 20 besar, dalam data majalah Forbes kekayaannya sebesar US$ 1,4 Miliar atau setara dengan Rp 19 Triliun.