Berita Foto: Bazar Brand Lokal dan Thrift Lokal di Roemah Kayu Coffee Shop Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perkembangan dunia fashion di Indonesia khususnya Medan sangat ramai, terbukti dengan adanya acara bazar - bazar produk lokal maupun skena baju bekas (Thrifting) yang menjamur disetiap daerah. Seperti acara bazar yang bertajuk Bounty's Culture yang diselenggarakan di Roemah Kayu Coffee Shop Jalan Sei Tuan No. 49, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Jum'at (11/02/2022).

Panitia acara Gusti Yansyah Hasibuan menuturkan acara dimulai dari hari Jum'at sampai Minggu (11 - 13 Pebruari 2022).

"Acara dimulai dari jam 14:00 - 22:00 WIB. Acara ini diselenggarakan dengan prokes (protokol kesehatan) mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak," kata Gusti.

Gusti mengatakan acara ini tidak hanya menampilkan brand lokal, tapi ada artnya juga.

"Tema acaranya Bounty's Culture, artinya sesuatu budaya untuk menggabungkan jadi satu. Mulai dari fashion brand lokal maupun lokal thrifting, terus ada musiknya juga, terus ada seni artnya juga untuk menampilkan hasil - hasil karya ilustrator yang ada di Medan," ucap Gusti.

Ia mengatakan beberapa produk lokal maupun lokal thrift tersedia.

"Untuk lokal brandnya ada Fuse Concept, Wasted Future, Katze, Bobnecklace, Hop, Autodidact. Untuk lokal thriftnya ada Fifty Nine Second, LH Project 21, Brew Secondboutique, Ougle.co, Voguethrift, Fit.Inthrift, My Best Thrift, Sekenmen, The Luxe, Today Thrift 88, Halotrifting, Kabestmedan," kata Gusti.

Target pasar acara ini mulai dari kawula muda sampai orang tua.

"Untuk target pasarnya luas, dari mulai kawula muda sampai orang tua boleh hadir kemari bisa nikmatin untuk melihat - lihat ada fashion di Medan ini digabunggkan antara lokal brand dan lokal thrift sekalian bisa lihat talent - talent yang ada di Medan," ucap Gusti.

Gusti juga menuturkan produk lokal punya kualitas bagus dan lokal thrifting punya barang yang unik - unik.

"Kalo menurutku untuk lokal brand rata - rata sudah punya kualitas bahan yang oke, dengan desain yang uda matang, uda gitu untuk penjualan produknya bagus, terus untuk lokal thriftingnya mereka punya barang yang unik - unik. Ada juga mungkin orang yang gabisa nemuin ke pajak tapi bisa didapatin di acara ini," kata Gusti.

Harapan Gusti kedepannya akan ada acara yang lebih luas menjangkau banyak orang.

"Harapan kedepannya Insyaallah kita pengen buat lagi, buat yang lebih dari ini, Insyaallah nanti ada planning dibulan enam atau bulan tujuh kita akan buat acara yang lebih lagi, temanya mungkin kita lebih luaskan lagi agar lebih banyak konten - konten acaranya lagi," ucap Gusti.

(cr15/tribun-medan.com)