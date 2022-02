JADWAL Siaran Liga Inggris Mulai Sabtu (12/2/2022), Man United Vs Southampton, Norwich Vs Man City

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran Liga Inggris lanjutan pekan ke-25 yang akan berlangsung akhir pekan ini mulai Sabtu (12/2/2022) akan menyajikan duel menarik.

Ada laga Manchester United vs Southampton, Norwich City vs Manchester City dan Burnley vs Liverpool serta laga lainnya.

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris untuk pekan ini akan memuat agenda 9 pertandingan yang semuanya bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan hanya dua laga yang siaran langsung tv nasional SCTV.

Duel Norwich City vs Manchester City di Jadwal Liga Inggris pekan kemungkinan Siaran langsung SCTV.

Untuk laga Manchester United vs Southampton dan Burnley vs Liverpool belum ada konfirmasi akan disiarkan langsung SCTV.

Laga pembuka pekan 25 di mulai Manchester United Vs Southampton Sabtu mulai pukul 19.30 WIB.

Dua tim yang mengalami nasib yang kontras pada pertengahan pekan bersiap untuk pertempuran dalam bentrokan Liga Premier Sabtu saat Manchester United menyambut Southampton ke Old Trafford.

Setan Merah ditahan imbang 1-1 oleh Burnley pada pertengahan pekan, sementara pasukan Ralph Hasenhuttl menang 3-2 dalam bentrokan sengit dengan Tottenham Hotspur.

Semua mata tertuju pada pertempuran besar yang akan datang antara pemain Man United Harry Maguire dan jimat baru Burnley Wout Weghorst di Turf Moor.

Tetapi mantan striker Wolfsburglah yang menjulang di atas nomor lawannya secara fisik dan metaforis dalam poin yang memang layak untuk Clarets.

