Berat Badannya Sempat Naik, Begini Penampilan Terbaru Artis Cantik Ini, Kini Bak Berubah 180 Derajat

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang masih ingat dengan Artis Cantik Thalita Latief?

Publik pasti masih ingat dengan sosok Thalita Latief.

Ya, artis peran Thalita Latief ini, baru saja menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Thalita Latief mengumumkan berat badannya turun sebanyak 21 kilogram.

Hal tersebut dia sampaikan melalui keterangan di akun Instagram-nya, @thalitalatief.

"Keep the spirit and continue the journey #bye21kg dan size nya berkurang 30cm," tulis Thalita Latief seperti dikutip Kompas.com, Jumat (11/2/2022).

Caption: Instagram @thalitalatief

Penampilan Thalita Latief saat ini. Thalita Latief Bahagia Berat Badannya Turun 21 Kilogram

Perempuan kelahiran Desember 1988 itu menuturkan, bahwa dia bakal tetap semangat untuk menuju berat badan seperti dulu lagi.

"Let’s goooo menuju gadis kembaliiiii… wohooww!!"

"Thank you my super doctor @cissienugraha you’re truly inspiration," tulis Thalita Latief.

Thalita Latief Kolase. Thalita Latief Bahagia Berat Badannya Turun 21 Kilogram (Ho/ Tribun-Medan.com)

Setelah menjalani program, Thalita Latief mengaku kesehatannya membaik dan nilai hormon sangat memuaskan.