KRISDAYANTI dan Ashanty Kompak Temani Aurel Periksa ke Dokter Kandungan

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tengah menantikan kelahiran buah cinta pertama mereka.

Pasalnya, usia kandungan Aurel Hermansyah kini telah menginjak 9, bulan sehingga menurut hari perkiraan lahir (HPL), pada akhir bulan Februari ini, Atta Halilintar dan istrinya akan menjadi sosok orangtua.

Sebagai calon ayah, Atta Halilintar ungkap bahwa dirinya telah melakukan persiapan dari jauh-jauh hari untuk menyambut kelahiran buah hatinya tersebut.

“Persiapannya kalau ditanya itu apa ya, masalahnya udah dari kemarin persiapan kamar udah, persiapan baju-bajunya bayi udah, persiapan rumah sakitnya udah, dokternya udah dapet yang hebat juga,” jelas Atta Halilintar dikutip dari YouTube Channel, Hitz Infotainment, Jumat (11/2/2022).

Bahkan menurut kabar yang beredar, Atta dan Aurel diisukan sudah menyewa satu lantai rumah sakit untuk hari persalinan nanti. Namun, Atta membantah kabar tersebut.

"Itu yang aku bingung, berita dari mana sewa-sewa satu lantai. Aku tuh sebenarnya bukan masalah selantai, segedung, serumah sakit, nggak gitu," kata Atta Halilintar.

Atta pun menjelaskan hanya menyewa beberapa kamar untuk keluarga besar mereka.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini mereka harus menjaga protokol kesehatan.

"Ini tuh (sekarang) PPKM jadi satu kamar itu cuma bisa beberapa orang. Kalau misalnya aku cuma ngundang perwakilan orang tua nih misalnya contoh pipi sama bunda. Nanti orang ngomong lain. Kalau misalkan mimi aja nanti orang ngomong lain. Jadi misalnya jatah kamar ada jaraknya, ada peraturannya jadi ngambil kamar lagi buat keluarga The Hermansyah, The Lemos, keluarga Halilintar, The Atta," jelas Atta Halilintar.

Berbeda dengan sang suami yang mempersiapkan segala kebutuhan dirinya saat lahiran mendatang, Aurel Hermansyah hanya melakukan persiapan berupa check up ke dokter kandungan.