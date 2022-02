NIKMATI All You Can Eat Ala Mexico di Hotel Aryaduta Medan, Ada Belasan Menu, Hanya Rp 135ribu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menikmati menu khas Mexico kini tak perlu harus jauh-jauh keluar kota Medan.

Hotel Aryaduta Medan kembali hadir memberikan pengalaman makan berbeda dengan sensasi makan all you can eat Mexican Barbeque setiap Jumat dengan harga Rp135 ribu/nett.

Para tamu akan dapat langsung mencicipi langsung belasan aneka menu, mulai dari main course berupa Mexican Fried Rice, Nacos Cheese, Red Bean Paste, Enchilada, dan Chicken Quesadillas with Mango Salsa.

Sementara itu, menu barbeque juga menjadi favorit tamu dengan mencicipi aneka menu panggang seperti vegetable skewer, jagung, aneka olahan udang, daging, dan lainnya.

Bagi para penikmat dessert, aneka menu juga tampak begitu nikmat dengan paduan Churros yang dilumuri coklat, Brulee, dan salad mexico.

"Kita bikin konsep baru karena di Medan mungkin belum banyak pilihan untuk ini dan kita tahu Medan ini pencinta kuliner. Kita ingin buat sesuatu yang baru dan berbeda. Nah disini kita fokuskan di grillednya dengan fokus dibuat di suasana outdoor.

Para tamu bisa sambil nongkrong di pinggir kolam renang ditemani makanan Mexico, ada live music juga," ungkap GM Aryaduta Medan, RM Rendy Prapanca kepada Tribun Medan, Jumat (12/2/2022) malam.

Lanjutnya, Rendy berharap agar menu khas Mexico di Hotel Aryaduta Medan ini dapat masuk ke selera masyarakat kota Medan dan tentunya akan turut menyemarakkan keberagaman kuliner di kota Medan.

"Kita mengharapkan Hotel Aryaduta dapat memeriahkan kuliner Medan dan orang Medan juga datang kesini untuk mencicipi menu khas Mexico, karena saya yakin sebenarnya lidahnya ini masuk nih dan yang pasti kita jual dengan harga yang sangat terjangkau," ujarnya.

Selain makanan, suasana makan sambil bersantai di pinggir kolam ternyata menjadi daya pikat kepada pengunjung.

Diiringi live musik dari yang rata-rata soundtrack telenovela akan menambah nikmatnya bersantai sambil mencicipi aneka hidangan sepuasnya.

Menariknya, bagi para tamu akan mendapat harga khusus jika memesan minimal 10 pax dengan hanya membayar Rp120 ribu per orangnya.

Bagi pengunjung yang ingin melakukan pemesanan dapat langsung menghubungi 0817-0308-1751 (Denny) atau melalui platform lainnya seperti Deal Java.

