5 Hotel Mewah Tertinggi di Indonesia, Paling Jangkung Milik Ganda-Martua Sitorus

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Indonesia kini menjadi rumah bagi beberapa pencakar langit yang menjulang di atas 200 meter dari permukaan tanah.

Bahkan, dua di antaranya masuk dalam kategori supertall atau pencakar langit yang mengangkasa lebih dari 300 meter.

Menurut Director of Marketing and Communications Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) Elizabeth Randgaard, secara arsitektural terdapat tiga bangunan lebih dari 200 meter yang tuntas konstruksinya tahun 2022.

"Dua di antara tiga pencakar langit ini adalah Autograph Tower, dan Luminary Tower," ujar Elizabeth kepada Kompas.com.

Menariknya, pengembang dari bangunan-bangunan jangkung ini menempatkan hotel dengan international chain sebagai magnet utama guna menarik minat pengunjung.

Tak main-main, international chain yang digandeng adalah perusahaan perhotelan legendaris dengan merek-merek bereputasi.

Sebut saja Hilton Worldwide, dan Pan Pacific yang digandeng PT Putragaya Wahana untuk mengelola hotel di Autograph Tower dengan merek Waldorf Astoria dan Park Royal di Luminary Tower.

Jika kelak kedua pencakar langit ini tuntas dan beroperasi, maka Waldorf Astoria dan Park Royal akan menjadi hotel tertinggi pertama dan kedua di Indonesia yang masing-masing menjulang 382,9 meter dan 301 meter.

Saat ini, rekor hotel tertinggi di Indonesia masih dipegang oleh The Westin Jakarta yang berada di gedung Gama Tower setinggi 285,5 meter.

Gedung ini dikembangkan dan dimiliki oleh Gama Land yang dipimpin kakak beradik Ganda dan Martua Sitorus. Nama Gama berasal dari singkatan Ganda dan Martua.