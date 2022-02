KEJI, Selama 6 Tahun, ASR Cabuli Anak Tirinya, Kini Korban Sudah SMP dan Ngadu ke Ibu Kandung

TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - Perbuatan keji ASR (38) yang mencabuli anak tirinya selama enam tahun akhirnya terkuak.

Polres Tanjungbalai telah menangkap ASR yang merupakan warga Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

ASR mencabuli anak tirinya dari usia 10 tahun.

ASR ditangkap oleh Satres Kriminal Polres Tanjungbalai atas laporan dari istri tersangka yang merupakan ibu kandung korban.

AKP Eri Prasetio, Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai saat dikonfirmasi tribun-medan.com mengatakan ulah ASR terungkap atas pengakuan korban kepada ibunya.

Ibunya langsung melaporkan kejadian yang dialami putrinya ini ke polisi.

"Bermula anak ini cerita kepada ibunya atas kelakuan ayahnya yang telah dilakukan sejak tahun 2016 lalu dan korban masih berusia 10 tahun," ujar Eri kepada tribun-medan.com, Senin(14/2/2022).

Baca juga: BIKIN MERINDING, Anak Korban Ceritakan Prosesi Ritual Tunggal Jati: Malam Kliwon, Pakai Kaos Hitam

Baca juga: Pria Meninggal karena Diare Kronis-Kehilangan Uang Rp 1,4 Miliar, Ternyata Pelakunya Orang Dekat!

Dimana tersangka yang merupakan ayah tiri, memaksa korban untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan memaksa korban membuka bajunya.

"Dari pengakuan korban, pelaku sudah sembilan kali menggagahi dirinya dan pertama kali dilakukan pada saat korban duduk di bangku sekolah dasar," katanya.

Disinggung terkait alasan pelaku nekat melakukan hal bejat tersebut, kasat Reskrim Polres Tanjungbalai itu mengaku tersangka hanya nafsu.

"Hanya nafsu, ibu korban sehat, dia hanya nafsu, karena sering jumpa dan sering nampak sejak kecil," jelas Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai itu.

Akibat keterangan korban, tersangka akhirnya ditangkap pada Minggu (13/2/2022) dini hari di kediamannya di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

Tersangka kini mendekam di sel Polres Tanjungbalai dengan disangkakan dengan pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Baca juga: TUJUH Rumah Hangus Terbakar di Marelan, Sumber Api dari Percikan Pembakaran Sampah

Baca juga: Guru Ngaji di Subang Cabuli 6 Siswinya, Modus Ajarkan Cara Mandi Nifas dan Haid

(cr2/tribun-medan.com)