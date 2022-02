Bermain Basket Bersama Mahasiswa, Kapolres Samosir Tunjukkan Kebolehannya di Lapangan Basket

TRIBUN-MEDAN.com, SAMOSIR - Disela kesibukannya, setiap sore, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon menyempatkan diri berolahraga dengan bermain Basket 3 X 3 (tiga lawan tiga) dengan pelajar, mahasiswa dan guru olahraga yang merupakan komunitas pencinta bola basket di Kabupaten Samosir.

Orang nomor satu di Polres Samosir ini memang sangat hobi berolahraga, bukan hanya bola basket namun futsal, tenis meja dan bola voli juga digemari pemimpin yang bertangan dingin ini.

Bermain basket di lapangan Outdoor Basket three on three di Taman Presisi Polres Samosir yang baru-baru ini diresmikan oleh beliau sendiri tampak setiap sore hari diramaikan para pecinta bola basket mulai dari pelajar, mahasiswa, anggota Polri, ASN Pemkab dan wartawan Om Reg juga terlihat bermain dengan penuh keakraban dengan tetap mematuhi prokes.

Lapangan Basket Outdoor Pressi Polres Samosir adalah hasil inisiasi ide Kapolres Samosir sendiri dan merupakan lapangan Three On Three terbaik yang ada di Kabupaten Samosir, yang mana dibuat oleh Kapolres Samosir disebabkan beliau melihat banyaknya minat pelajar di Samosir yang hobi bermain futsal, baik itu pelajar Putra maupun Putri sehingga tampilan Mako Polres menjadi humanis dan bermasyarakat.

"Jadi lapangan ini baru kita buat, karena banyak minat dari masyarakat dan mahasiswa untuk berolahraga, makanya kita buat," katanya.

Satu teman bermain Kapolres Samosir Jonson Marpaung yang berprofessi sebagai guru SMP Negeri 2 Pangururan mengatakan ia merasa bangga dan senang semenjak kehadiran Kapolres Samosir Josua Tampubolon yang hoi berolahraga.

"Sehingga kami bersama para pelajar dan mahasiwa merasa bersemangat dan diperhatikan terkhusus olahraga basket sampai kami dibuatkan sarana bermain olahraga. Ini hal yang sangat positif bagi para generasi muda untuk mencegah dari hal-hal negatif, misalnya penyalahgunaan narkoba, balap liar, tawuran dan lain-lainnya," pungkasnya.

(akb/tribun-medan.com)