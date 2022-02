Lirik Lagu Batak Molo Huingot By Marsada Band

TRIBUN-MEDAN.com- Lirik lagu Batak berjudul Molo Huingot. Lagu ini dipopulerkan oleh Marsada Band di Kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Berikut lirik lagu Molo Huingot

Molo huingot molo huingot ma sude

angka naung salpu i

Molo sai hurimangi di rohangki….

Molo huingot molo huingot ma muse

sigodang magodang

dongan.. saparmeaman na ujui…

Nunga.. rodi dia saonari

dongan saparmeaman rap dakdanak ujui

tingki di huta

Saonari.. nunga dao ari parjalanan

huta hatubuan, nunga leleng dung hutinggalhon

alai rohangki tung naso lupa do diangka

diangka parsorion dohot dongan.. di ujui

oooo ale alogo

pasahat jolo tonang ku on

tu sasude dongan magodang nunga

di dia saonari

ai tung so boi be marpungu songon

tingki naung salpu Tuhan ta i na mang

gonggom hita on sude

