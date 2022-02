Resmikan The Gade Creative Lounge, Bobby Nasution: Wadah Mahasiswa Kembangkan Kreativitas

Wali Kota Medan Bobby Nasution meresmikan The Gade Creative Lounge di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/2/2022).

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wali Kota Medan Bobby Nasution meresmikan The Gade Creative Lounge di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), Senin (14/2/2022).

Kehadiran The Gade Creative Lounge yang merupakan program dari PT Pegadaian (Persero) ini merupakan yang pertama di Sumatera sebagai wujud kepedulian pada dunia pendidikan melalui program Pegadaian Goes to Campus.

Diharapkan, tempat itu dapat menjadi wadah berkumpul bagi mahasiswa guna menuangkan ide kreatif sekaligus mengembangkan diri mereka.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti sekaligus pemukulan Gordang Sambilan yang dilakukan Bobby Nasution. Kemudian orang nomor satu di Pemko Medan itu didampingi Rektor USU Dr Muryanto Amin SSos MSi, Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto SE AK MBA dan Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Dr Damar Latri Setiawan SE MM menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pelaku UMKM berupa tabungan emas senilai Rp 3 juta.

Sebelum meresmikan The Gade Creative Lounge, Bobby Nasution mengungkapkan, Pemko Medan dan PT Pegadaian telah menjalin komunikasi, terutama menyangkut upaya mengembangkan UMKM di Kota Medan.

Dengan adanya The Gade Creative Lounge ini, Bobby berharap dapat dijadikan para mahasiswa untuk menimba ilmu sekaligus mengembangkan potensi dan kreativitas yang ada di dalam diri mereka masing-masing.

"Wirausaha kita belum mencapai 5 persen, salah satunya disebabkan minimnya fasilitas infrastruktur. Contohnya, fasilitas infrastruktur untuk menjadi seorang pegawai pemerintahan seperti mendapatkan nilai bagus di bangku perkuliahan dapat dijadikan sebagai patokan. Selain itu untuk menjadi seorang politikus, tentunya fasilitas infrastruktur dapat melalui kelas dan organisasi tertentu. Kalau ingin menjadi seorang entrepreneur tentunya harus memiliki infrastruktur di bidang bisnis," kata Bobby.

Oleh karenanya, kata Bobby, dapat dijadikan mahasiswa di USU sebagai infrastruktur atau jembatan dalam mengembangkan dirinya.

"Jadi The Gade Creative Lounge ini tidak hanya dapat digunakan mahasiswa USU saja, tapi juga masyarakat luar untuk datang belajar dan menimba ilmu sekaligus mengasah kreatifitas. Saya berharap The Gade Creative Lounge ini bisa membawa dunia usaha di wilayah Kota Medan semakin baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat masyarakat Kota Medan sejahtera," ungkapnya.

(*)