Harga CPO di Sumut Naik, Berikut Daftar Harga TBS Pekan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah kini semakin meroket.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Sumatera Utara, tercatat pada periode 16-22 Februari 2022, harga CPO lokal dan ekspor (tidak termasuk PPN) seharga Rp 14.720.

Harga ini mengalami peningkatan dibanding pekan sebelumnya yang berada di harga Rp 14.491.

Tak hanya CPO, ternyata harga Tandan Buah Segar (TBS) pada 16-22 Februari 2022 untuk umur 10-20 tahun berada di harga Rp3.570 per kg.

Harga TBS kelapa sawit ini naik sebesar Rp57 dibandingkan periode 9-15 Februari 2022 sebesar Rp 3.513 per kg.

Penetapan harga pekan ini berdasarkan hasil Rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumut di Aula Dinas perkebunan Provinsi Sumut.

"Harga sawit kembali naik tipis dalam pekan ini dan ini sudah ditetapkan bersama dari hasil rapat Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar,” ungkap Ketua Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumut Ponten Naibaho, Rabu (16/2/2022).

Sementara itu, bila dibandingkan dengan harga TBS pekan Kedua Februari 2021, tepatnya periode 16-22 Februari 2021, harga TBS di Sumut meningkat hampir 50 persen dari Rp2.220 per kg.

Secara rinci, harga TBS umur tiga tahun pada pekan ini dijual dengan harga Rp2.765 per kg, umur empat tahun Rp3.029 per kg, umur lima tahun Rp3.210 per kg, umur enam tahun Rp3.301 per kg, umur tujuh tahun Rp3.330 per kg, umur delapan tahun Rp3.420 per kg, umur 9 tahun Rp3.484 per kg.

Selanjutnya, harga TBS berumur 10 hingga 20 tahun dijual seharga Rp3.570 per kg, umur 21 tahun Rp3.563 per kg, umur 22 tahun Rp3.517 per kg, umur 23 tahun Rp3.482 per kg, umur 24 tahun Rp3.367 per kg, dan umur 25 tahun Rp3.265 per kg.

Sementara, harga kernel lokal naik sebesar Rp134 menjadi Rp12.922 per kg dari Rp12.788 pada pekan sebelumnya.(cr13/tribun-medan.com)