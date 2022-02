Lepas Jabatan Bergaji Rp50 Juta, Bos TV Ini Pilih Kerja di Tempat Raffi Ahmad, Ini Gaji Pegawai RANS

TRIBUN-MEDAN.COM - Raffi Ahmad belakangan sedang mengembangkan bisnisnya RANS Entertainment.

Bisnis Raffi Ahmad ini pun tak bisa dispelekan.

Raffi Ahmad juga dikenal menggaji pegawainya dengan nilai yang menggiurkan.

Raffi Ahmad (Instagram Raffinagita1717)

Bahkan dikenal royal dengan para pegawainya, Raffi Ahmad sampai bikin bos tv ini rela tinggalkan jabatan tingginya.

Seperti diketahui, segala tindak tanduk Raffi Ahmad sekecil apapun bak tak pernah luput dari sorotan tajam khalayak.

Tak cuma Raffi Ahmad, istri, anak, keluarga bahkan perusahaannya yakni RANS Entertainment pun ikut buah bibir.

Bahkan saking sukses dan tajirnya, suami Nagita Slavina itu sampai dijuluki sebagai Sultan Andara.

Mengacu data Social Blade, Rabu (26/5/2021) yang dilansir melalui Kompas.com, Raffi Ahmad didapuk menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi per Mei 2021.

Dalam sebulan saja, Raffi Ahmad melalui kanal YouTube RANS Entertainment ditaksir mampu mengantongi 39.000 - 624.700 dollar AS.

Jumlah itu setara dengan Rp 561,60 juta - Rp 9 miliar (kurs Rp 14.400 per dollar AS) per bulan.