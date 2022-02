Lirik Lagu Batak Ho do Na Tarpillit By Style Voice

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak berjudul Ho do Na Tarpillit . Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

 

Lirik lagu Ho do Na Tarpillit

Uji ma au hasian

Taringot cintakki tu ho

Unang sai sangsi be ho

Jaloma bukti

Dang bahenonku ho kecewa



Percuma do burjumi

Molo so percaya be ho tu au

Unang sungguli be i

Akka naung salpu i

Dang bahenonku ho marimbang

Ho do na tarpillit

Sada sian sasude nauli

Sonang do au, bahagia do au

Raphon ho

Ho do na tarpillit

Tinodo ni tondikku

Haol ma au, haol ma au

Arga hian do ho di au

Percuma do burjumi

Molo so percaya be ho tu au

Unang sungguli be i

Akka naung salpu i

Dang bahenonku ho marimbang



Ho do na tarpillit

Sada sian sasude nauli

Sonang do au, bahagia do au

Raphon ho

Ho do na tarpillit

Tinodo ni tondikku

Haol ma au, haol ma au

Arga hian do ho di au

Arga hian do ho di au

Mauliate

