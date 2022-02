Lirik Lagu Batak Iluni Anak Siakkangan By Style Voice 

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak berjudul Iluni Anak Siakkangan. Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

lirik lagu Iluni Anak Siakkangan

Dang hea hujua Podam Among

Tulus tangiangmi

Ido mambahen ture langkaki

Ditano parjalanganni

Burju do parumaenmi,Nang anggi Ibotokki

Hujungjung do baringini,Panggoarani

Ido podam, ido podam….Tu au ale Among



Martangiang au tu Tuhani

Manjalo habisuhoni

Mangulahon Patik palimahoni

Lao pasangaphon ho Among

Nasa tolap ni gogoki,Hubaen do ale Among

So sanga di ingani ho,Sibaganding tuami

Mambaen tariluilu au dilage podomanki

Reff…

Among…. Sonang ma ho

Nungnga turi-turian ho Among

Uju dihasusaani, jolma na diportibi on

Borhat do ho ale Among, manadinghon pinomparmon

Alai basa do Tuhani….Diungkap do harbangani

Asa bongot ma silangmi tu huta na pinilittmi.

Hape lao doho Among

Tumadikkon hami on

Sai homa ale Tuhan

Diihutton pomparanki

Ido tangiangmi tuhami

Uju dingolumi Among

mulak tu Reff….

(lirik/tribun-medan.com)