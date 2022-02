Lirik Lagu Batak Holong Naso Tartuhor By Style Voice

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak berjudul Holong Naso Tartuhor. Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

Lirik lagu Holong Naso Tartuhor

Ho do na mamungka parpadanan

Alai ho do na mangose i ito

Ho do na mangunduk hata i

Gabe saut tu paribanmi

Aut tibu didokkon ho tu au

Dang na boi tarjua ho hatani inangmi

Dang na lehononku i tu ho

Holonghi naso tartuhor i

Hutaonhon pe ito da hasian

mangalupahon ho

So jadi ambatanku hasian

parbogasonmi

Bunihonku nama i

Naung tadalani i

Tanomonku nama i

di bagas rohakkki

Holan sada hasian

na manegai pikkiranki

so haulahan be ito

holonghi na so boi tartuhor i

(lirik/tribun-medan.com)