Lirik Lagu Batak Rosita By Marsada Band

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu Batak berjudul Rosita. Lagu Ini dipopulerkan oleh Marsada Band dan diciptakan Nahum Situmorang.

Marsada Band adalah grup musik asal Samosir. Grup band ini sudah beberapa kali tampil di luar negeri.

Para personil di Marsada Band bertemu di Universitas Sumatera Utara dan sepakat membentuk grup musik khas batak.

Sudah banyak lagu-lagu yang dipopulerkan Marsada Band, salah satunya adalah lagu berjujudl Rosita.

Lirik Lagu Rosita

Rosita (oh-oh Rosita)

Rosita (oh-oh Rosita)

Rosita (oh-oh Rosita)

Tra-la-la-la

Rosita (oh-oh Rosita)

Rosita (oh-oh Rosita)

Rosita (oh-oh Rosita)

Tra-la-la-la

Pidong na tonga tonga ni langit, oh pidong

Ai tung husippon jolo au tu huta ni dainang

Diluat nadao

Aut boi ma au habang songon lali, oh pidong

Satongkin on do pajumpang dohot boru ni tulang

Diluat nadao

Nunga ro be tona sian dainang (Rosita, Rosita)

Ditonahon do au mulak tu Toba (Rosita, cu-cu-cu-ru-ru)

Tung nauli do anggo rupana (Rosita, Rosita)

Ai di Toba do anggo si Rosita (Rosita, cu-cu-cu-ru-ru)

Oh Rosita, didia do ho (Rosita, Rosita, Rosita, Rosita)

Oh Rosita, tra-la-la-la (Rosita, Rosita)

Rosita, Rosita, Rosita, Rosita, (Rosita, Rosita, Rosita, Rosita)

Rosita tra-la-la-la (Rosita, Rosita)

Pidong na tonga tonga ni langit, oh pidong

Ai tung husippon jolo au, tu huta ni dainang

Diluat nadao

Aut boi ma au habang songon lali, oh pidong

Satongkin on do pajumpang dohot boru ni tulang

Diluat nadao

Nunga ro be tona sian dainang (Rosita, Rosita)

Ditonahon do au mulak tu Toba (Rosita, cu-cu-cu-ru-ru)

Tung nauli do anggo rupana (Rosita, Rosita)

Ai di Toba do anggo si Rosita (Rosita, cu-cu-cu-ru-ru)

Oh Rosita, didia do ho (Rosita, Rosita, Rosita, Rosita)

Rosita, tra-la-la-la (Rosita, Rosita)

Rosita, Rosita, Rosita, Rosita, (Rosita, Rosita, Rosita, Rosita)

Rosita tra-la-la-la (Rosita, Rosita)

Tra-la-la-la

Tralala-la-la-la-la (Rosita)

