Lirik Lagu Batak Sukkun Sukkun Do Rohakki By Style Voice

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak berjudul Sukkun Sukkun Do Rohakki . Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

 

Lirik lagu Sukkun Sukkun Do Rohakki



Dung Borhat Ho O Tondiku.

Borhat Tuparjalangan

Na Diluat Sileban I.

Surat Hu So Marbalos.

Sukkun Sukkun Do Rahongki.

Barita Pe Dang Begeon Ni Amangmon.

Boasa Songoni Pambaehanmu Tondiku.

Bereng Amangmon Nanaeng Suda Gogo On.

Dang Tarandungkon Au Sude Naung Salpu.

Songon Dolok Na Masursur Nama Au.

Bereng Amangmon Na Puas Pais On.

Hutaon Do Bukkukku Amang.

Hutaon Do Sahit Hu Amang.

Holan Pasari Sari Ho.