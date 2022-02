Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan Kalah Perdana, Pelatih: Pertandingan Ini Sebagai Pengalaman

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari ketiga ajang Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series. Laga kedua mempertemukan Tim Basket Putri antara SMA Dr Wahidin S Medan Vs MAN 2 Model Medan yang berlangsung di GOR UNPRI (Universitas Prima Indonesia) Jalan Danau Singkarak, Gang Madrasah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Rabu (16/02/2022).

Hasil akhir Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan kalah dari tim lawannya SMA Dr Wahidin S Medan dengan skor akhir 53 Vs 21.

Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan memakai jersey hitam celana hitam, sedangkan Tim Basket Putri SMA Dr Wahidin S Medan memakai jersey putih celana putih.

Pelatih Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan Rahman menuturkan sangat kecewa dengan anak asuhnya.

"Tanggapan saya betul - betul mengecewakan tapi ya gimana lagikan, karena ini perdana kali sih Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan ikut Honda DBL 2021 ini," kata Rahman.

Ia mengatakan Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan menjadikan pertandingan ini sebagai pengalaman.

"Oh ya ini mungkin faktor untuk menjadi pengalaman kedepannya lah, biar mereka bisa lebih bagus lagi," ucap Rahman.

Rahman mengaku sudah mempersiapkan timnya sejak bulan Oktober 2021.

"Sama sih seperti Tim Basket Putra MAN 2 Model Medan, sudah latihan sejak bulan Oktober 2021 kemarin dan biasa latihan disekolah sih," kata Rahman.

Ia berharap Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan kedepannya bisa lebih baik lagi.

"Ya kedepannya sih, pasti kita lebih mempersiapkan lagi ya, karena inikan perdana bagi Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan, ya mungkin sih faktor pengalaman kali, karena kan kebetulan disekolah saya Tim Basket Putri MAN 2 Model Medan bisa ikut berpartisipasi dalam ajang Honda DBL 2021," tutup Rahman.

Berikut statistik pertandingan antara SMA Dr Wahidin S Medan Vs MAN 2 Model Medan:

Q1 = 2 Vs 2

Q2 = 8 Vs 6

Q3 = 17 Vs 6

Q4 = 26 Vs 7

