Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan Menang Telak, Pelatih: Targetkan Jadi Finalis Honda DBL 2021

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hari ketiga ajang Honda Developmental Basketball League (DBL) 2021 North Sumatera Series. Laga pertama mempertemukan Tim Basket Putri antara SMA Methodist 2 Medan Vs SMAN 2 Medan yang berlangsung di GOR UNPRI (Universitas Prima Indonesia) Jalan Danau Singkarak, Gang Madrasah, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Rabu (16/02/2022).

Hasil akhir Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan menang telak dari tim lawannya SMAN 2 Medan dengan skor akhir 234 Vs 2.

Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan memakai jersey putih celana putih, sedangkan Tim Basket Putri SMAN 2 Medan memakai jersey hitam celana hitam.

Pelatih Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan Jenny menuturkan timnya bermain cukup maksimal.

"Tanggapan saya hari ini, Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan bermain cukup maksimal, cukup bagus, yang pastinya persiapan kedepannya, kita melawan kemungkinan besar 90 persen adalah Tim Basket Putri SMA DR Wahidin S, dimana didua tahun lalu mereka adalah finalis dan juara kalo tidak salah," kata Jenny.

Jenny mengatakan timnya sudah berlatih sekitar 2 bulan.

"Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan sudah berlatih hampir sama dengan Tim Basket Putra ya, lebih kurang 2 bulan," ucap Jenny.

Ia mengatakan mempersiapkan timnya dengan teknik defense untuk menatap laga selanjutnya.

"Kalo persiapan mungkin kami lebih prepare dengan defense sih, selain itu ya mungkin dengan adanya Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan adalah dimana mereka memenangkan postur tubuh," kata Jenny.

Jenny mengatakan timnya menang postur tubuh dari tim lawan dilaga selanjutnya.

"Jadi kami mungkin lebih mengajak Tim Basket Putri SMA DR Wahidin S untuk bermain sedikit lambat supaya kita dapat chance dimana mereka offense dengan lambat karena postur mereka kan lebih pendek gitulah, intinya dari postur tubuh aja sih," ucap Jenny.

Ia berharap agar Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan dapat berjuang sampai menjadi finalis.

"Kalo target tahun ini untuk Tim Basket Putri SMA Methodist 2 Medan adalah kami akan berjuang lebih maksimal untuk menjadi finalis dulu sih, itu aja," tutup Jenny.

Berikut statistik pertandingan antara SMA Methodist 2 Medan VS SMAN 2 Medan:

Q1 = 26 Vs 0

Q2 = 45 Vs 0

Q3 = 75 Vs 2

Q4 = 88 Vs 2

