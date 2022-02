Artis Cantik Laudya Cynthia Bella Mendadak Komentari Penampilan Nana Mirdad, Ada Apa?

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis Cantik Nana Mirdad belum lama ini mengunggah potret terbaru dirinya di laman Instagram pribadinya.

Ibu dua anak itu tampak memukau dengan penampilan klasikNYA. 

Nana Mirdad menyebut jika pakaian, makeup, hingga tatanan rambutnya terinspirasi dari film "Death On The Nile" yang mengambil latar tahun 30-an.

Tak disangka jika Nana Mirdad justru sangat cocok dan terlihat cantik paripurna ketika berdandan jadul seperti itu.

"Playing dress up! Gaya vintage ala tahun 1930-an yang terinspirasi dari salah satu film yang paling aku TUNGGU banget dari lama, Death on the Nile!!!," tulisnya di kolom caption, Minggu (13/2/2022).

Istri Andrew White itu mengaku suka hal berbau vintage atau klasik.

Bukan hanya genre film, ia juga tertarik melihat gaya berpakaian orang-orang jaman dulu.

Nana Mirdad pun bertanya kepada para followers-nya soal penampilannya tersebut.

"Need to do more vintage look. What do you think?" kata Nana Mirdad lagi.

Sontak unggahan Nana Mirdad ini dibanjiri ratusan komentar dari netizen dan rekan-rekan artis.