Hamil Besar, Jessica Iskandar Dilarikan ke Rumah Sakit, Ikut Terinfeksi Covid-19 Bareng El Barack

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Jesica Iskandar kini tengah melakukan isolasi mandiri usai terinfeksi virus Covid-19.

Vincent kembali mengabarkan bahwa sang istri dilarikan ke rumah sakit usai ikut terinfeksi.

"Get well soon sayangku dan jagoanku," tulisnya.

Jessica Iskandar dan El Barack Alexander (instagram/@inijedar)

Perempuan yang akrab disapa Jedar itu terbaring lemah dengan menggunakan infus dan oksigen.

Ia pun meminta doa agar ia dan putrinya lekas sembuh.

"Doain aku, adik baby dan EL kuat melewati ini ya! Terima kasih," tulisnya dalam Instagram pribadinya.

Sang suami Vincent Verhaag pun turut memberi semangat pada Jessica Iskandar.

"Kalian kuat dan aku yakin semua akan baik2 lagi.

Hang in there yaa everything will be alright, think positive dan jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan yaa biar kamu dan el cepet sembuh dan baby juga aman2 aja yaa sayang! Maaf aku nga bisa nemenin kalian.

I love you guys!!," tulisnya.

Jessica Iskandar terpapar Covid bersama El Barack (Instagram)

Sebelumnya Jedar mengumumkan bahwa putranya El Barack terpapar virus Corona.

El pun lebih dulu menjalankan isolasi mandiri.