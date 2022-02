HARGA Minyak Goreng di Online Shop, Masih Ada yang Jual di Atas Ketetapan Pemerintah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah telah menetapkan memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan rincian minyak goreng curah ditetapkan sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter, hingga kini belum semua berjalan.

Beberapa pelaku usaha berbasis online (online shop) masih mematok harga di atas di atas HET.

Meskipun Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta seluruh pemain e-commerce melakukan penyesuaian harga yang ditetapkan pemerintah.

Seperti penjual Ani, ia memasarkan minyak goreng kemasan dengan harga di atas Rp 14 ribu.

Pemasaran Ani menggunakan Facebook market place. Bahkan meskipun harga tidak sesuai ketentuan pemerintah, usaha miliknya terbilang laris bak seperti kacang goreng.

Bahkan ia menyebutkan bahwa stoknya hanya tinggal 2 dus kemasan 1 liter.

"Saya menjual Rp 200 ribu per dus yang kemasan 1 liter. Untuk isi satu dus itu ada 12 kemasan. Ya kalau dihitung perliter sekitar Rp 16 ribuan," ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Saat disinggung kenapa menjual di atas harga terapan pemerintah, Ani menyebut bahwa dirinya membeli sebelum adanya kebijakan.

"Belanja sudah lama. Jadi ini barang kemarin sebelum adanya kebijakan. Ini saja sudah mengambil keuntungan tipis sekali. Dan yang Rp 14 ribu sesuai kebijakan pemerintah itu minyak goreng subsidi," bebernya.

Namun tak semua pelaku usaha mematok harga di atas HET yang ditetapkan pemerintah.