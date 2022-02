TERJAWAB Kabar Pevita Pearce Pindah Agama, Beredar Foto Telanjang Dada Jalani Ritual Khusus

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang tak tahu dengan kecantikan artis Pevita Pearce.

Namun nyatanya ia banyak melewati peristiwa dalam hidupnya yang membuatnya trauma.

Termasuk soal percintaan. Ia pun kini tengah mengobati trauma tersebut.

Pevita Pearce membagikan potret menarik di Instagram-nya pada Rabu pagi (16/2/2022).

Ia nampak mengunggah foto-fotonya saat menjalani semacam prosesi ritual tradisional Bali.

Ritual tersebut ternyata merupakan proses penyembuhan bagi Pevita yang merasakan trauma.

Hal itu diungkap Pevita melalui Instagram-nya, dan ia juga membantah disebut berpindah keyakinan hanya karena proses penyembuhan yang ia jalani.

Pevita tak menyebut secara detail, trauma apa yang ia rasakan.

Namun kini setelah menjalani prosesi penyembuhan tersebut, ia siap menjalani 2022 dengan lembaran baru.

"All I can say is... this has been a beautiful journey.